У иранского водителя обнаружены наркотики

В ходе таможенного контроля на таможенном посту “Астара” Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета был задержан грузовой автомобиль марки Scania, транзитом перевозивший сухое молоко из Ирана в Грузию.

В ходе таможенного контроля на таможенном посту “Астара” Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета был задержан грузовой автомобиль марки Scania, транзитом перевозивший сухое молоко из Ирана в Грузию.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, в ходе личного досмотра у водителя транспортного средства были обнаружены 3 таблетки метадона М40, завернутые в прозрачный целлофан.

Метадон входит в перечень наркотических средств, оборот которых ограничен на территории Азербайджана, и общее количество действующего вещества метадона в 3 таблетках составляет 0,12 грамма.