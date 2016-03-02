​В апреле состоится стратегическое заседание AmCham

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В рамках проведенного ежегодного общего собрания Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) были избраны новые члены Совета директоров палаты. Как сообщает Report, выступивший на открытии собрания, президент AmCham в Азербайджане Ильгар Велиев представил кандидатов Совету директоров, после чего кандидаты получили возможность представить свои платформы участникам мероприятия.

Кроме этого, участникам собрания были представлены два новых сотрудника AmCham – недавно назначенный председатель Комитета по человеческим ресурсам Лейла Новрузова и представитель Палаты по работе с членами AmCham Айгюн Бабазаде.

Ильгар Велиев также рассказал об обновлениях в разработке "Белой книги" (наблюдения и рекомендации по усовершенствованию бизнес-среды Азербайджана) и о подготовке к двум важным мероприятиям: конференции на тему "Развитие таможенной системы и будущие перспективы", которая будет совместно организована с Государственным таможенным комитетом Азербайджана, а также круглому столу на тему "Развитие сельскохозяйственного сектора".

По итогам проведенных выборов были избраны пять новых членов Совета директоров AmCham: глава представительства Societe Generale в Азербайджане Тейба Гулиева, управляющий партнер Deloitte в Азербайджане Нуран Керимов, управляющий партнер PwC в Азербайджане Мовлан Пашаев, проректор Университета АДА по внешним, государственным и студенческим вопросам Фариз Исмаилзаде и генеральный директор компании P&G Тайгун Гюнай. В текущем списке членов Совета директоров AmCham остались Фарид Исмаилзаде – основатель и генеральный директор GoldenPay, Талех Казымов – генеральный директор Pasha Bank, Вугар Алиев – управляющий партнер KPMG, Кент Макнели – генеральный директор Nar Mobile и Ильгар Велиев – управляющий партнер Ernst & Young в Азербайджане.

Отметим, что в течение следующего месяца Совет директоров AmCham соберется в рамках встречи Стратегического совета палаты с целью обсудить лучшие способы содействия дальнейшего развития AmCham наряду с увеличением эффективности существующих комитетов Палаты.