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В Анкаре прошел турецко-азербайджанский бизнес-форум

В Анкаре прошел турецко-азербайджанский бизнес-форум 18 февраля в Анкаре прошел турецко-азербайджанский бизнес-форум.
Бизнес
18 февраля 2021 г. 22:00
В Анкаре прошел турецко-азербайджанский бизнес-форум

18 февраля в Анкаре прошел турецко-азербайджанский бизнес-форум.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

На форуме выступил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время в Турции действуют до двух тыс компаний c азербайджанским капиталом. С этой точки зрения азербайджанские бизнесмены лидируют среди стран Кавказа и Центральной Азии.

Сказав, что придан новый стимул азербайджано-турецкому сотрудничеству во всех сферах, премьер-министр отметил, что это создаст возможность для увеличения торгового оборота, вложений инвестиций между нашими странами, сближению наших народов.

Подчеркнув, что реализуемые Азербайджаном и Турцией крупные энергетические проекты играют важную роль в энергетической безопасности Европы, Али Асадов сказал, что объем грузов, транспортируемых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, являющейся важным инфраструктурным проектом, в прошлом году увеличился в 2 раза.

«Уверены, что это сотрудничество продолжится. Азербайджан уже предложил платформу нового регионального сотрудничества в формате 3+3. Проходящая через Нахчыван важная составная часть этой платформы является новым коридором, соединяющим Азербайджан и Турцию.

После исторической Победы в Отечественной войне для нашей страны начался новый период. Подготовлена стратегия по восстановлению и развитию земель, освобожденных от оккупации. Как сказал Президент Азербайджана, наша цель заключается в превращении Карабаха в один из прекраснейших регионов мира. Уже начались восстановительные работы, подписаны первоначальные контракты. И, конечно, самые главные партнеры – наши турецкие братья», - сказал Али Асадов.

Премьер-министр отметил, что турецкие компании уже начали осуществлять инфраструктурные проекты. Они участвуют в строительстве дороги Физули-Шуша, названной дорогой Победы, а также дороги Тогана-Кяльбаджар. Кроме того, предусмотрено участие турецких компаний в проекте аэропорта, который будет построен в Физули. Вообще, мы очень рады участию наших турецких братьев в проектах восстановительных работ.

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Версия на азербайджанском языке Ankarada Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu keçirilib - FOTO

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