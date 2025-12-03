В 6 регионах Азербайджана проведена продажа льготных квартир

Государственное агентство жилищного строительства (МИДА) провело льготную продажу жилья в Бинагадинском районе и поселке Говсаны города Баку, а также в Сумгайыте, Лянкяране, Ширване и Евлахе.

Как сообщает Report, процесс отбора проходил в общей сложности для 627 квартир.

На продажу были выставлены квартиры в следующих жилых комплексах:

Жилой комплекс Говсан – 1 квартира по I этапу, 7 квартир по II этапу

По первому этапу: цена 2-комнатной квартиры – 54 815 манатов.

По второму этапу: цена 4-комнатных квартир – 94 050 манатов.

Жилой комплекс Сумгайыт – 10 квартир

Цена квартир типа студия – 50 200 манатов,

Цена 4-комнатных квартир – от 105 800 манатов.

Жилой комплекс Лянкяран – 10 квартир

Цена 3-комнатной квартиры – 61 965 манатов,

Цена 4-комнатных квартир – от 84 150 манатов.

Жилой комплекс Бинагади – 204 квартиры

Цена квартир типа студия – 48 120 манатов,

Цена 2-комнатных квартир – 69 240 манатов,

Цена 3-комнатных квартир – 87 480 манатов,

Цена 4-комнатных квартир – от 118 800 манатов.

Жилой комплекс Ширван – 216 квартир

Цена 2-комнатных квартир – 54 815 манатов,

Цена 3-комнатных квартир – 69 160 манатов,

Цена 4-комнатных квартир – 93 765 манатов.

Жилой комплекс Евлах – 179 квартир

Цена квартир типа студия – 41 040 манатов,

Цена 1-комнатных квартир – 43 225 манатов,

Цена 2-комнатных квартир – от 55 575 манатов,

Цена 3-комнатных квартир – от 70 490 манатов,

Цена 4-комнатных квартир – 103 740 манатов.