    В 6 регионах Азербайджана проведена продажа льготных квартир

    Бизнес
    03 декабря, 2025
    11:26
    В 6 регионах Азербайджана проведена продажа льготных квартир

    Государственное агентство жилищного строительства (МИДА) провело льготную продажу жилья в Бинагадинском районе и поселке Говсаны города Баку, а также в Сумгайыте, Лянкяране, Ширване и Евлахе.

    Как сообщает Report, процесс отбора проходил в общей сложности для 627 квартир.

    На продажу были выставлены квартиры в следующих жилых комплексах:

    Жилой комплекс Говсан – 1 квартира по I этапу, 7 квартир по II этапу

    По первому этапу: цена 2-комнатной квартиры – 54 815 манатов.

    По второму этапу: цена 4-комнатных квартир – 94 050 манатов.

    Жилой комплекс Сумгайыт – 10 квартир

    Цена квартир типа студия – 50 200 манатов,

    Цена 4-комнатных квартир – от 105 800 манатов.

    Жилой комплекс Лянкяран – 10 квартир

    Цена 3-комнатной квартиры – 61 965 манатов,

    Цена 4-комнатных квартир – от 84 150 манатов.

    Жилой комплекс Бинагади – 204 квартиры

    Цена квартир типа студия – 48 120 манатов,

    Цена 2-комнатных квартир – 69 240 манатов,

    Цена 3-комнатных квартир – 87 480 манатов,

    Цена 4-комнатных квартир – от 118 800 манатов.

    Жилой комплекс Ширван – 216 квартир

    Цена 2-комнатных квартир – 54 815 манатов,

    Цена 3-комнатных квартир – 69 160 манатов,

    Цена 4-комнатных квартир – 93 765 манатов.

    Жилой комплекс Евлах – 179 квартир

    Цена квартир типа студия – 41 040 манатов,

    Цена 1-комнатных квартир – 43 225 манатов,

    Цена 2-комнатных квартир – от 55 575 манатов,

    Цена 3-комнатных квартир – от 70 490 манатов,

    Цена 4-комнатных квартир – 103 740 манатов.

