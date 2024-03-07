Товарооборот Азербайджана со странами ОТГ составил 9 млрд долларов в прошлом году

В 2023 году товарооборот между Азербайджаном и странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) составил около 9 млрд долларов США.

В 2023 году товарооборот между Азербайджаном и странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) составил около 9 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Алекберов сказал на конференции "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды", организованной в Баку Комиссией по деловой среде и международным рейтингам.

По его словам, из стран ОТГ Азербайджан имеет наибольший товарооборот с Турцией.

"Следует также отметить, что документ "Стратегия содействия торговле" окажет положительное влияние на развитие торговых отношений и деловой среды в рамках ОТГ. В целях подготовки плана действий, связанных с реализацией документа, определен ряд направлений, среди которых следует отметить продвижение региональных торговых соглашений, мониторинг и оценку деятельности по упрощению процедур торговли, и цифровизация торговых операций. Для Азербайджана очень важны деятельность в рамках ОТГ, текущая ситуация и будущие вызовы", - сказал он.