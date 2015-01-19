​В 2014 году Азербайджан увеличил импорт напитков на 14%

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в экспорте спиртных напитков в Азербайджане наблюдалась положительная динамика.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в 2014 году экспортированы алкогольные и безалкогольные напитки на 31,875 млн. манатов, что на 3,02% больше показателя 2013 года.

В прошлом году алкогольные и безалкогольные напитки составили 0,15% экспорта.

Как сообщили из комитета, в отчетный период сумма импорта в Азербайджан алкогольных и безалкогольных напитков, а также уксуса составила 70,979 манатов, что на 14,1% превышает показатель 2013 года.