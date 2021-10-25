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Узбекистан изучает модель экономического развития Азербайджана

Узбекистан изучает модель экономического развития Азербайджана Делегация под руководством директора Центра экономического анализа и реформ при Администрации президента Узбекистана Обида Хакимова прибыла с визитом в Азербайджан.
Бизнес
25 октября 2021 г. 13:45
Узбекистан изучает модель экономического развития Азербайджана

Делегация под руководством директора Центра экономического анализа и реформ при Администрации президента Узбекистана Обида Хакимова прибыла с визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК).

Цель визита - изучить модель экономического развития Азербайджана. В частности, делегация изучит опыт деятельности брендов ASAN, DOST, KOBIA, Azexport. Планируется, что они проведут встречи в Администрации президента, Милли Меджлисе и различных государственных структурах.

В ходе визита ожидается подписание меморандума о взаимопонимании между двумя структурами.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelini öyrənir

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