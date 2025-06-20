Узбекистан изучает механизмы "Друг МСП" и "Дом МСП"

Узбекистан изучает механизмы "Друг МСП" и "Дом МСП"

Узбекистан изучает механизмы Азербайджана "Друг МСП" и "Дом МСП".

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, представители Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана посетили Азербайджан с целью изучения опыта страны в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП).

В рамках визита делегация ознакомилась с условиями, созданными для оказания услуг предпринимателям в "Бакинском доме МПС".

В ходе встреч проведены презентации о национальном законодательстве в сфере МСП, деятельности агентства, поддержке и услугах, оказываемых субъектам МСП, также даны ответы на вопросы, интересующие членов делегации.