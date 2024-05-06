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Узбекистан договорился о сотрудничестве с азербайджанской Pasha Development

Узбекистан договорился о сотрудничестве с азербайджанской Pasha Development В рамках третьего Ташкентского международного инвестиционного форума (ТМИФ) подписаны соглашения на общую сумму 26,6 млрд долларов.
Бизнес
6 мая 2024 г. 09:39
Узбекистан договорился о сотрудничестве с азербайджанской Pasha Development

В рамках третьего Ташкентского международного инвестиционного форума (ТМИФ) подписаны соглашения на общую сумму 26,6 млрд долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

"Для сравнения, в 2022 году на ТМИФ было подписано 167 документов на 11 млрд долларов. На форуме достигнуты договоренности с рядом крупнейших мировых компаний, в числе которых Orascom Investment (Египет), Bonafarm Grup (Венгрия), Sayar (США), Goldwind, Sinoma (Китай), Sam Yapi (Турция), Pasha Development (Азербайджан), Lasselsberger (Австрия), Petrosat Chexelsoton (Иран) о реализации новых инвестиционных проектов на сумму 6,6 млрд долларов", - отмечает ведомство.

Кроме того, по информации министерства, в рамках форума были достигнуты договоренности о строительстве в Каракалпакстане ветряной электростанции мощностью 5 ГВт и созданию устройств хранения электроэнергии мощностью 2 ГВт на общую сумму 6,2 млрд долларов с компанией Acwa Power и по строительству ВЭС мощностью 1000 МВт на сумму 1,1 млрд долларов с компанией Amea Power из ОАЭ.

Pasha Development работает в сфере приобретения, управления и развития недвижимости со своими дочерними и совместными предприятиями. Компания является дочерней компанией ООО Pasha Holding LLC.

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Версия на английском языке Uzbekistan agrees on cooperation with Azerbaijan's Pasha Development

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