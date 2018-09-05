Увеличился импорт автомобилей из Грузии в Азербайджан

Тбилиси. 5 сентября. REPORT.AZ/ В январе-июле текущего года Азербайджан импортировал из Грузии 4 754 автомобиля.

Об этом местному бюро Report сообщили в Национальной службе статистики Грузии.

Согласно сообщению, число экспортированных в Азербайджан автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,6 раза больше.

За отчетный период общая стоимость импортируемых из соседней страны в Азербайджан автомобилей составила 84 471,6 тыс. долларов США, что в 3,3 раза больше в годовом сравнении.