Утвержден новый состав Смешанной комиссии Азербайджан-Австрия

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 10 августа 2009 года об утверждении нового состава Смешанной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Австрией в сферах экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологий.

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 10 августа 2009 года об утверждении нового состава Смешанной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Австрией в сферах экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологий.

Как сообщает Report, глава государства подписал новое распоряжение.

Согласно документу, должность сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны передана от министра цифрового развития и транспорта его заместителю, в состав Комиссии включены заместители министра культуры и председателя Государственного агентства по туризму, а первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" исключен из состава комиссии.

Министерство иностранных дел должно направить уведомление австрийской стороне об этих изменениях.