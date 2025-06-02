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Утвержден новый состав Смешанной комиссии Азербайджан-Австрия

Утвержден новый состав Смешанной комиссии Азербайджан-Австрия Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 10 августа 2009 года об утверждении нового состава Смешанной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Австрией в сферах экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологий.
Бизнес
2 июня 2025 г. 16:13
Утвержден новый состав Смешанной комиссии Азербайджан-Австрия

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 10 августа 2009 года об утверждении нового состава Смешанной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Австрией в сферах экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологий.

Как сообщает Report, глава государства подписал новое распоряжение.

Согласно документу, должность сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны передана от министра цифрового развития и транспорта его заместителю, в состав Комиссии включены заместители министра культуры и председателя Государственного агентства по туризму, а первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" исключен из состава комиссии.

Министерство иностранных дел должно направить уведомление австрийской стороне об этих изменениях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Avstriya Qarışıq Komissiyasının yeni tərkibi təsdiq edilib

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