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Управляющая Приморским национальным парком в Баку компания ликвидируется

Управляющая Приморским национальным парком в Баку компания ликвидируется ООО "Приморский национальный парк", принадлежащее Управлению Приморского бульвара, объявило о завершении деятельности.
Бизнес
10 декабря 2024 г. 19:12
Управляющая Приморским национальным парком в Баку компания ликвидируется

ООО "Приморский национальный парк", принадлежащее Управлению Приморского бульвара, объявило о завершении деятельности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что кредиторы могут предъявить свои требования в течение 2 месяцев по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Нефтяников, дом 2А.

Напомним, что ООО "Приморский национальный парк" было зарегистрировано государством в 2008 году. Его уставный капитал составляет 10 манатов, а законным представителем является Ильгар Джебраил оглу Садыгов.

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