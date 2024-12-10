Управляющая Приморским национальным парком в Баку компания ликвидируется

ООО "Приморский национальный парк", принадлежащее Управлению Приморского бульвара, объявило о завершении деятельности.

ООО "Приморский национальный парк", принадлежащее Управлению Приморского бульвара, объявило о завершении деятельности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что кредиторы могут предъявить свои требования в течение 2 месяцев по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Нефтяников, дом 2А.

Напомним, что ООО "Приморский национальный парк" было зарегистрировано государством в 2008 году. Его уставный капитал составляет 10 манатов, а законным представителем является Ильгар Джебраил оглу Садыгов.