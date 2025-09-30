Управление маркетинга SOCAR сохраняет лидерство по ненефтяному экспорту

Управление маркетинга и экономических операций SOCAR с показателем $272,3 млн сохранило лидерство по ненефтяному экспорту среди государственных предприятий Азербайджана в январе-августе этого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В рейтинговой таблице следующие места заняли SOCAR Polymer, где SOCAR представлен с долей 57% ($190,5 млн), AzerGold ($148 млн), "Азералюминиум" ($82,9 млн), Управление экспорта газа SOCAR ($47,1 млн), "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" ($26 млн), "SOCAR-Dalğıc" ($1,9 млн), "Азербайджанские железные дороги" ($1,5 млн), "Завод минеральных вод Истису" ($780,4 тыс.) и Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР ($594,5 тыс.).