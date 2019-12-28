УМЭО SOCAR лидирует по объему экспорта ненефтяной продукции

Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) вновь возглавило список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе-ноябре текущего года экспорт Управления маркетинга и экономических операций SOCAR составил 205,1 долларов, что на 36,3 млн долларов или 21,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ООО "Азералюминиум", ЗАО AzerGold, ОАО "Азерэнержи", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", ООО CTS-Agro, Аграрно-промышленный комплекс "Азертютюн", ПО "Азерикимья", "Бакинский завод нефтяного машиностроения"

В первую десятку в списке компаний-экспортеров ненефтяного сектора вошли местное представительство Azerbaijan International Mining Company, ООО SOCAR Polymer, ООО MKT İstehsalat Kommersiya, ООО Nine Climate, ООО Global Export Fruits, ООО Baku Steel Company, ООО Sun Food, ООО Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi, ООО Natural Fruit, ООО Caspian Enerji-2020.