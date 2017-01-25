Украинские компании приглашают к сотрудничеству азербайджанских предпринимателей

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Украинские компании нацелены на налаживание связей с азербайджанскими бизнес-кругами.

Об этом сообщили Report из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Предложения о сотрудничестве представили в Azpromo занятое в сфере производства сельхозпродукции ООО “Аграрный центр” MMC, индюшатины - ООО “Инделика”, дверей для интерьера - ООО “Гамма Плюс”, соков - ООО “Ассоциация детского питания”, молочных продуктов - ООО “Лосиновский маслосырзавод”, замороженных овощей и фруктов - ООО “Арти” и спиртных напитков - ООО “Симферопольский вино-коньячный завод”.

Контактное лицо - Вадим Григорьевич Сидяченков (+994 12) 449 40 92, e-mail:emb_az@mfa.gov.az).