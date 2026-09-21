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    Уильям Давила: Азербайджану нужны люди, понимающие глобальные тенденции

    Бизнес
    • 21 сентября, 2026
    • 10:52
    Уильям Давила: Азербайджану нужны люди, понимающие глобальные тенденции

    Азербайджану и его структурам необходимы специалисты, обладающие способностью функционировать в различных отраслях, осознавать мировые тренды и одновременно поддерживать прочную привязку к национальной специфике.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный председатель IE University по корпоративным связям Уильям Давила на открытии программы AZEMBA Центра лидерства и инноваций IE. Программа реализуется при поддержке министерств экономики, науки и образования Азербайджана в партнерстве с SOCAR и IE University.

    По словам Давилы, мир переживает период масштабных преобразований.

    "Искусственный интеллект ставит перед организациями новые задачи. Технологии ускоряют процесс принятия решений, а геополитические изменения трансформируют рынки и бизнес-стратегии. Представления, которые прежде оставались неизменными на протяжении многих лет, теперь могут измениться за считаные месяцы", - сказал он.

    Давила отметил, что в таких условиях образование приобретает еще большее значение.

    "Не потому, что оно просто дает нам больше информации: информация становится все более доступной. Главная задача заключается в том, чтобы понимать, как ею распорядиться, какие вопросы задавать, как учитывать контекст, сопоставлять различные точки зрения, принимать решения в условиях неопределенности и превращать знания в действия", - подчеркнул он.

    По словам Давилы, именно в этих условиях особое значение приобретает лидерство.

    "Именно в этом направлении связи между IE и Азербайджаном могут быть особенно прочными. Для достижения целей, стоящих перед Азербайджаном и его организациями, нужны люди, способные работать в разных секторах, понимать глобальные тенденции и при этом сохранять тесную связь с местными реалиями. Речь идет о лидерах, способных управлять преобразованиями, создавать организации, готовые адаптироваться к изменениям, и понимать, что в конечном счете любые преобразования связаны с людьми", - заявил он.

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    Villiam Davila: "Azərbaycanın qlobal tendensiyaları anlayan insanlara ehtiyacı var"
    William Dávila: Azerbaijan needs people who understand global trends

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