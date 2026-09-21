Уильям Давила: Азербайджану нужны люди, понимающие глобальные тенденции

Азербайджану и его структурам необходимы специалисты, обладающие способностью функционировать в различных отраслях, осознавать мировые тренды и одновременно поддерживать прочную привязку к национальной специфике.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный председатель IE University по корпоративным связям Уильям Давила на открытии программы AZEMBA Центра лидерства и инноваций IE. Программа реализуется при поддержке министерств экономики, науки и образования Азербайджана в партнерстве с SOCAR и IE University.

По словам Давилы, мир переживает период масштабных преобразований.

"Искусственный интеллект ставит перед организациями новые задачи. Технологии ускоряют процесс принятия решений, а геополитические изменения трансформируют рынки и бизнес-стратегии. Представления, которые прежде оставались неизменными на протяжении многих лет, теперь могут измениться за считаные месяцы", - сказал он.

Давила отметил, что в таких условиях образование приобретает еще большее значение.

"Не потому, что оно просто дает нам больше информации: информация становится все более доступной. Главная задача заключается в том, чтобы понимать, как ею распорядиться, какие вопросы задавать, как учитывать контекст, сопоставлять различные точки зрения, принимать решения в условиях неопределенности и превращать знания в действия", - подчеркнул он.

По словам Давилы, именно в этих условиях особое значение приобретает лидерство.

"Именно в этом направлении связи между IE и Азербайджаном могут быть особенно прочными. Для достижения целей, стоящих перед Азербайджаном и его организациями, нужны люди, способные работать в разных секторах, понимать глобальные тенденции и при этом сохранять тесную связь с местными реалиями. Речь идет о лидерах, способных управлять преобразованиями, создавать организации, готовые адаптироваться к изменениям, и понимать, что в конечном счете любые преобразования связаны с людьми", - заявил он.