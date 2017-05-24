Участниками следующего Бакинского торгового фестиваля станут около 500 торговых объектов

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Участниками очередного торгового фестиваля в Баку станут около 500 торговых объектов. Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев на мероприятии, посвященном итогам фестиваля.

По его словам, в апреле, как правило, количество туристов сокращается, однако в этом году в рамках фестиваля до 10 мая зафиксировано увеличение потока туристов на 32%.

А. Гараев также отметил, что процесс возврата НДС необходимо упростить: "Возврат НДС следует осуществлять в течение не одного, а нескольких дней. Ожидается, что срок безналичных выплат и возврата НДС в безналичной форме будет продлен до 10 дней".

Заместитель министра налогов Сахиб Алекперов сообщил, что на следующем фестивале НДС будет возвращаться без прямого участия банков: "В последние дни фестиваля в банках наблюдался плотный поток клиентов. Наши программисты работают над этим, и уже со следующего фестиваля покупатели смогут выводить деньги из банкоматов с помощью специального кода. В ходе фестиваля НДС получили обратно свыше 3 тыс. иностранцев".

По его словам, в рамках фестиваля наибольший объем продаж пришелся на ТЦ Port Baku, из терминалов которого покупатели вывели НДС на 788 706 манатов.