У пассажира рейса Шарджа-Баку обнаружены бриллианты стоимостью свыше 4 млн манатов
Бизнес
- 29 сентября, 2026
- 12:04
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Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета предотвратили контрабанду крупной партии бриллиантов, скрытых от таможенного контроля.
Как сообщает Report со ссылкой на комитет, гражданин Казахстана, прибывший в страну рейсом Шарджа-Баку, попытался покинуть зону таможенного контроля через "Зеленый коридор".
Из-за подозрительного поведения пассажир был направлен сотрудниками таможни в "Красный коридор" для проверки, в ходе которой у гражданина обнаружены незадекларированные бриллианты общим весом 2 502,524 карата.
Стоимость обнаруженных бриллиантов оценивается более чем в 4 млн манатов.
По факту проводится расследование.
Şarja-Bakı reysi ilə gələn sərnişindən dəyəri 4 milyon manatdan çox brilyant aşkar edilib
Azerbaijani customs thwart smuggling of over 2,500 carats of diamonds at Baku airport
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