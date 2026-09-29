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    У пассажира рейса Шарджа-Баку обнаружены бриллианты стоимостью свыше 4 млн манатов

    Бизнес
    • 29 сентября, 2026
    • 12:04
    У пассажира рейса Шарджа-Баку обнаружены бриллианты стоимостью свыше 4 млн манатов

    Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета предотвратили контрабанду крупной партии бриллиантов, скрытых от таможенного контроля.

    Как сообщает Report со ссылкой на комитет, гражданин Казахстана, прибывший в страну рейсом Шарджа-Баку, попытался покинуть зону таможенного контроля через "Зеленый коридор".

    Из-за подозрительного поведения пассажир был направлен сотрудниками таможни в "Красный коридор" для проверки, в ходе которой у гражданина обнаружены незадекларированные бриллианты общим весом 2 502,524 карата.

    Стоимость обнаруженных бриллиантов оценивается более чем в 4 млн манатов.

    По факту проводится расследование.

    Контрабанда Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Бриллианты
    Şarja-Bakı reysi ilə gələn sərnişindən dəyəri 4 milyon manatdan çox brilyant aşkar edilib
    Azerbaijani customs thwart smuggling of over 2,500 carats of diamonds at Baku airport
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