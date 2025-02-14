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Тюркский инвестфонд готовится профинансировать первые проекты

Тюркский инвестфонд готовится профинансировать первые проекты Тюркский инвестиционный фонд планирует начать финансирование первых проектов в мае-июне текущего года.
Бизнес
14 февраля 2025 г. 16:45
Тюркский инвестфонд готовится профинансировать первые проекты

Тюркский инвестиционный фонд планирует начать финансирование первых проектов в мае-июне текущего года.

Об этом сказал Report президент Фонда Багдад Амреев

По его словам, представленные фонду проекты пройдут оценку, после чего им будет оказана финансовая поддержка.

"В первую очередь мы сосредоточимся на совместных проектах, так как данный фонд создан для объединения экономик и потенциала предпринимателей, а также для содействия торговому и инвестиционному обмену между тюркскими государствами. В приоритете будут проекты, которые служат экономической интеграции. Мы будем финансировать малый и средний бизнес", - отметил Амреев.

Он добавил, что Фонд будет функционировать в качестве банка развития, и уже налажен конструктивный диалог и сотрудничество с региональными и международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Исламский банк развития и т.д.

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Версия на азербайджанском языке Türk İnvestisiya Fondu ilk layihələri maliyyələşdirməyə hazırlaşır

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