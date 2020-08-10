Появился новый претендент на покупку операций TikTok в США

Microsoft остается главным претендентом на покупку TikTok

Twitter Inc. вела предварительные переговоры о покупке популярного сервиса обмена короткими видео TikTok, принадлежащего китайской ByteDance Ltd..

Как передает Report, об этом пишет Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, речь шла только об американских операциях TikTok.

Ранее стало известно, что Microsoft Corp. уже несколько недель ведет переговоры с ByteDance о приобретении операций TikTok не только в США, но и в Австралии, Канаде и Новой Зеландии. Microsoft остается главным претендентом на покупку TikTok, отмечают источники.

Времени на согласование сделки остается немного: в минувший четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, фактически установивший 45-дневный дедлайн для покупки TikTok американской компанией. Согласно указу Трампа, по истечении этого периода всем субъектам юрисдикции США будут запрещены сделки с ByteDance. В администрации Трампа считают, что TikTok несет в себе угрозу для экономической и национальной безопасности США, поскольку дает китайским властям доступ к данным американцев, собираемым приложением. В соответствии с указом Трампа, TikTok должен найти покупателя до 15 сентября или будет заблокирован в США.

По оценкам экспертов, американские операции TikTok могут быть оценены в десятки миллиардов долларов США. В связи с этим возникает вопрос о том, каким образом Twitter сможет профинансировать сделку. Капитализация Twitter составляет порядка 29 млрд долларов США, что существенно ниже рыночной стоимости Microsoft, которая превышает 1,6 трлн долларов США. В то же время сделка TikTok с Twitter, вероятно, вызвала бы гораздо меньше вопросов у антимонопольных регуляторов, чем сделка с Microsoft, отмечают эксперты.



