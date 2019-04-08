Маршруты таджикского транзита грузов пойдут через Азербайджан и Казахстан

С 27 марта Туркменистан снова полностью закрыл транзит для всех фур из Таджикистана.

Как передает Report со ссылкой на EADaily, в Душанбе застрявшим таджикским водителям предлагают воспользоваться обходным путем через Азербайджан и Казахстан, который на 2900 километров длинее.

«Сейчас только на КПП Алат застряли более 40 таджикских фур и не могут получить разрешения для транзита через Туркменистан. В марте туркменские власти разрешили машинам с меньшой вместимостью, типа МАЗ, проезд через свою территорию. Но 27 марта снова закрыли проезд всех таджикских фур. Машины, которые везут товары в другие страны, например в Узбекистан или Кыргызыстан, въезжают на территорию Туркменистана без проблем. Не разрешают проезд только машинам из Таджикистана», — сообщил один из собеседников сайта «Ахбор».

По словам другого собеседника, водители и представители транспортных компаний обращались в Министерство транспорта Таджикистана, чтобы разрешить ситуацию:

«Попытки разрешить ситуацию с туркменской стороной пока не увенчались успехом. Нам предложили воспользоваться альтернативным путем через Казахстан. Для этого фуры, везущие товары из Ирана, Турции и стран Персидского залива, должны ехать в Азербайджан, там на пароме в Казахстан и так продолжить свой путь в Таджикистан. Но дорога через Казахстан — это 4200 километров, на 2900 километров длиннее, чем 1300 километров через Туркменистан. Это, конечно, увеличит транспортные расходы и будет влиять на конечную цену продукции. К тому же Казахстан не разрешает транзит фур с весом более 20 тонн. Туркменистан разрешал до 25 тонн груза».

Как сообщало EADaily, аналогичная ситуация периодически возникает на границе Казахстана. В частности, в середине марта на таможенном посту «Казыгурт» между Казахстаном и Узбекистаном скопилось около 180 машин. Казахские власти тогда объяснили это неполадками в информационной системе.

