Турецкие компании электронной коммерции намерены расширить свое присутствие в Азербайджане

Практически все концерны, компании и холдинги, занимающиеся электронной торговлей в Турции, в ближайшие 2-3 года намерены быть представлены на азербайджанском рынке на более высоком уровне.

Практически все концерны, компании и холдинги, занимающиеся электронной торговлей в Турции, в ближайшие 2-3 года намерены быть представлены на азербайджанском рынке на более высоком уровне.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом менеджеры электронной коммерции Дервишхан Элмаджи и Орхан Исаев заявили сегодня на пресс-конференции в Стамбуле, предваряющей выставку WORLD ECOM EXPO.

"Экономические и торговые барьеры, причиной которых стала пандемия, еще раз доказали, что электронная торговля в ближайшем будущем станет основным видом торговли в Турции и регионе", - говорилось на пресс-конференции.

Первая и крупнейшая выставка электронной коммерции Турции-WORLD ECOM EXPO-пройдет 29-31 марта в Анталии. Выставка будет организована международной электронной экспортной платформой WORLDEF при поддержке Министерства торговли Турции. В выставке примут участие около 1 500 представителей из 35 стран.