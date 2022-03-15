О нас
Аудио новости

Турецкие компании электронной коммерции намерены расширить свое присутствие в Азербайджане

Турецкие компании электронной коммерции намерены расширить свое присутствие в Азербайджане Практически все концерны, компании и холдинги, занимающиеся электронной торговлей в Турции, в ближайшие 2-3 года намерены быть представлены на азербайджанском рынке на более высоком уровне.
Бизнес
15 марта 2022 г. 17:00
Турецкие компании электронной коммерции намерены расширить свое присутствие в Азербайджане

Практически все концерны, компании и холдинги, занимающиеся электронной торговлей в Турции, в ближайшие 2-3 года намерены быть представлены на азербайджанском рынке на более высоком уровне.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом менеджеры электронной коммерции Дервишхан Элмаджи и Орхан Исаев заявили сегодня на пресс-конференции в Стамбуле, предваряющей выставку WORLD ECOM EXPO.

"Экономические и торговые барьеры, причиной которых стала пандемия, еще раз доказали, что электронная торговля в ближайшем будущем станет основным видом торговли в Турции и регионе", - говорилось на пресс-конференции.

Первая и крупнейшая выставка электронной коммерции Турции-WORLD ECOM EXPO-пройдет 29-31 марта в Анталии. Выставка будет организована международной электронной экспортной платформой WORLDEF при поддержке Министерства торговли Турции. В выставке примут участие около 1 500 представителей из 35 стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоTurkish e-commerce companies intend to be represented in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin e-ticarət şirkətləri Azərbaycanda daha yüksək səviyyədə təmsil olunmaq niyyətindədir

Экслюзивные новости

Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
14 марта 2022 г. 10:24
Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi