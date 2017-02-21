Турецкая компания YDS реализует совместную деятельность в Азербайджане с Бакинской ткацкой фабрикой

Абу-Даби. 21 февраля. REPORT.AZ/ Известная турецкая компания по производству высококачественной обуви YDS поставила в прошлом году 50 тыс. пар ботинок в Азербайджан.

Об этом командированному на выставку IDEX-2017 корреспонденту Report, заявил глава компании Ведат Якупоглу.

По его словам, в Азербайджан были поставлены ботинки как для гражданского, так и военного сектора. По его словам, поставки обуви продолжатся и в этом году.

В. Якупоглу также отметил, что в этом году компания поставила азербайджанской армии небольшое количество новой продукции и рассчитывает на более крупные поставки: "Азербайджанская армия не стоит на месте, постоянно развивается, поэтому растут и потребности, и ожидания. Мы должны сделать так, чтобы представить самую современную продукцию, чтобы заказчик не искал поставщика на стороне".

Отметим, что специализирующая на производстве высококачественной обуви компания YDS реализует совместную деятельность в Азербайджане с Бакинской ткацкой фабрикой.