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Турецкая компания окажет поддержку Азербайджану в создании цифровой карты объектов

Турецкая компания окажет поддержку Азербайджану в создании цифровой карты объектов Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана совместно с турецким ООО 4MAPS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ будет вести учет налогоплательщиков, их филиалов, представительств или других хозяйствующих субъектов (объектов), контрольно-кассов
Бизнес
23 января 2023 г. 10:24
Турецкая компания окажет поддержку Азербайджану в создании цифровой карты объектов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана совместно с турецким ООО 4MAPS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ будет вести учет налогоплательщиков, их филиалов, представительств или других хозяйствующих субъектов (объектов), контрольно-кассовых аппаратов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на службу.

Согласно информации, в эти процессы также будет вовлечена Государственная служба по вопросам имущества.

Отмечено, что в целях реализации указанных задач, в том числе создания прозрачной и конкурентной среды в сфере предпринимательства, предотвращения незаконного предпринимательства и расширения возможностей дистанционного контроля Государственная налоговая служба при поддержке Государственной службы по вопросам имущества будет осуществлять дислокацию хозяйствующих субъектов (объектов) и разработку электронной карты объектов.

Мероприятия по дислокации будут проводиться сотрудниками Государственной налоговой службы. К процессу в качестве специалистов были привлечены сотрудники ООО 4MAPS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ.

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Версия на английском языке Turkish company to assist Azerbaijan in creating digital map of objects
Версия на азербайджанском языке Türkiyə şirkəti Azərbaycana obyektlərin rəqəmsal xəritəsinin yaradılmasına dəstək göstərəcək

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