Турция увеличила экспорт текстильной продукции в Азербайджан

Турция увеличила экспорт текстильной продукции в Азербайджан

В январе-апреле этого года Азербайджан импортировал из Турции текстильную продукцию на сумму $15,334 млн, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

Только в апреле Турция экспортировала в Азербайджан текстильную продукцию на сумму $4,254 млн, что на 19,9 % больше, чем годом ранее.

Общая стоимость экспорта текстильной продукции Турции за 4 месяца выросла на 2,7% в годовом исчислении до $3 млрд 194 млн, а в апреле увеличилась на 10,5% до $772 млн.