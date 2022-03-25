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Турция приостановила экспорт мяса в другие страны, кроме Азербайджана

Турция приостановила экспорт мяса в другие страны, кроме Азербайджана Турция решила приостановить экспорт мяса в другие страны, кроме Турецкой Республики Северного Кипра и Азербайджана.
Бизнес
25 марта 2022 г. 16:26
Турция приостановила экспорт мяса в другие страны, кроме Азербайджана

Турция решила приостановить экспорт мяса в другие страны, кроме Турецкой Республики Северного Кипра и Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным Министерства торговли Турции, причиной такого решения стал резкий рост цен на мясо в стране. В соответствии с решением приостановлен экспорт говядины, баранины и козьего мяса во все страны кроме Кипра и Азербайджана.

Отметим, что в январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 7 185,04 тонн мяса на сумму 12 млн 131,58 тыс. долларов США.

Это на 1 140,33 тонн (18,9%) или 1 939,6 тыс. долларов США (19,03%) больше, чем за первые два месяца 2021 года.

Расходы на импорт мяса за отчетный период составили 0,62% от общих расходов Азербайджана на импорт.

Отметим, что за первые два месяца текущего года в Азербайджане было произведено 87,9 тыс. тонн мяса в живом весе, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycan istisna olmaqla digər ölkələrə ət ixracını dayandırıb

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