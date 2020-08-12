Первый турецкий электрокросс Togg выйдет на рынок в 2022 году

Турция намерена вывести на внутренний рынок собственный авто под первым национальным брендом Togg.
Как передает Report со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt, планируется, что это произойдет в 2022 году.
Известно, что инвестиции направляет Togg правительство Турции. Кроме того, бренду оказывает поддержку консорциум независимых компаний.
В настоящее время в разработку данного проекта уже вложили 2,6 млн евро. На производстве под Стамбулом создали порядка 4 тыс. рабочих мест.
Первой страной, в которую будут поставлять турецкий электрокросс, станет Германия. Далее в планах поставлять автомобиль во Францию и Италию. Есть вероятность, что машина дойдет и до России.