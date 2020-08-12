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Report Georgia

Первый турецкий электрокросс Togg выйдет на рынок в 2022 году

Первый турецкий электрокросс Togg выйдет на рынок в 2022 году Первой страной, в которую будут поставлять турецкий электрокросс, станет Германия
Бизнес
12 августа 2020 г. 11:50
Первый турецкий электрокросс Togg выйдет на рынок в 2022 году

Турция намерена вывести на внутренний рынок собственный авто под первым национальным брендом Togg.

Как передает Report со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt, планируется, что это произойдет в 2022 году.

Известно, что инвестиции направляет Togg правительство Турции. Кроме того, бренду оказывает поддержку консорциум независимых компаний.

В настоящее время в разработку данного проекта уже вложили 2,6 млн евро. На производстве под Стамбулом создали порядка 4 тыс. рабочих мест.

Первой страной, в которую будут поставлять турецкий электрокросс, станет Германия. Далее в планах поставлять автомобиль во Францию и Италию. Есть вероятность, что машина дойдет и до России.

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