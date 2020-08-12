Первый турецкий электрокросс Togg выйдет на рынок в 2022 году

Первой страной, в которую будут поставлять турецкий электрокросс, станет Германия

Турция намерена вывести на внутренний рынок собственный авто под первым национальным брендом Togg.

Как передает Report со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt, планируется, что это произойдет в 2022 году.

Известно, что инвестиции направляет Togg правительство Турции. Кроме того, бренду оказывает поддержку консорциум независимых компаний.

В настоящее время в разработку данного проекта уже вложили 2,6 млн евро. На производстве под Стамбулом создали порядка 4 тыс. рабочих мест.

Первой страной, в которую будут поставлять турецкий электрокросс, станет Германия. Далее в планах поставлять автомобиль во Францию и Италию. Есть вероятность, что машина дойдет и до России.