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Тульские компании подпишут в Баку экспортные контракты

Тульские компании подпишут в Баку экспортные контракты Делегация деловых людей Тульской области прибыла в Баку для переговоров, по итогам которых ожидается заключение контрактов на поставку тульской продукции в Азербайджан.
Бизнес
10 августа 2022 г. 16:53
Тульские компании подпишут в Баку экспортные контракты

Делегация деловых людей Тульской области прибыла в Баку для переговоров, по итогам которых ожидается заключение контрактов на поставку тульской продукции в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на Торговое представительство России в Азербайджане, в ходе визита ожидается большое количество переговоров, B2B встреч и посещений азербайджанских предприятий.

В офисе представительства Российского экспортного центра в Азербайджане уже состоялась встреча бизнес-делегации с торговым представителем России в Азербайджане Русланом Мирсаяповым и руководителем представительства РЭЦ в Азербайджане Нури Гулиевым.

Возглавляющая бизнес-миссию тульских предпринимателей заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Тульской области Полина Никитенко отметила, что экспорт продукции предприятий региона превышает объем по импорту продукции в два раза.

Торгпред и руководитель представительства РЭЦ рассказали участникам бизнес-миссии о наиболее перспективных направлениях сотрудничества с Азербайджаном и возможностях развития деловых связей, а также проконсультировали тульских бизнесменов по вопросам продвижения продукции на азербайджанский рынок.

Р. Мирсаяпов акцентировал внимание бизнесменов на соглашении о свободной торговле между странами, упрощенной процедуре подтверждения сертификатов, развитии логистической инфраструктуры в Азербайджане. Тульская область обладает широким спектром перспективных направлений для экспорта в Азербайджан: пищевая продукция, металлоконструкции, высокотехнологичное оборудование. Н. Гулиев, в свою очередь, представил имеющиеся в арсенале Группы РЭЦ финансовые и нефинансовые инструменты поддержки российского экспорта и импорта для нужд российских предприятий.

В состав делегации вошли руководители таких предприятий, как ООО Кубаньмасло-Емз», ООО «Белевская Кондитерская Компания», ООО «Армада СБ», ООО ТПК «Старые традиции», ООО «Тульская металлообрабатывающая компания», ООО ГК «Тульский завод промышленной арматуры», ООО «Малиновский комбинат железобетонных изделий».

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