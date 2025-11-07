"Trendyol и инфлюенсеры Азербайджана" – вечер вдохновения, идей и новых горизонтов

Вечером Баку вновь стал площадкой для вдохновения и обмена идеями - ведущая мировая платформа электронной торговли и главный игрок турецкого e-commerce рынка - Trendyol - организовала в Азербайджане встречу с инфлюенсерами.

Теплая, динамичная и в то же время стратегическая атмосфера объединила представителей цифрового мира, творчества и бизнеса.

Ноябрь под знаком больших кампаний

Во время встречи менеджер по influencer-маркетингу Trendyol Атанур Сюмер поделился планами, которые станут ярким акцентом ноября. Он отметил, что в этом месяце стартуют две крупные кампании, одна из которых уже стала доброй традицией платформы.

Первая - ежегодная акция "Дни супер шоппинга", начавшаяся 6 ноября и продолжающаяся до 11 ноября.

В рамках скидочного марафона, покупателям будут доступны предложения с большими скидками процентов на более чем 1 500 товарных категорий: от бытовой техники и товаров для дома и кухни, до одежды, модных аксессуаров и средств по уходу. В период "Дней супер шоппинга" пользователи смогут воспользоваться 20% скидкой по промокоду NOYABR20.

Кроме того, различные магазины в дни кампании предлагают специальные скидки, а также купоны на скидку в размере 20%, 30% и 40%.

Что касается второй кампании, то ее подробности пока остаются тайной. Представитель Trendyol лишь отметил, что она пройдет с 27 ноября по 2 декабря, пригласив аудиторию "следить за обновлениями и горячими новинками платформы".

В цифрах - сила, в единстве - успех

В ходе вечера компания поделилась впечатляющей статистикой: в 2024 году более 2000 инфлюенсеров опубликовали свыше 50 тысяч материалов, обеспечив 8,6 миллиона переходов по ссылкам.

"Будьте уверены - этот год не уступит предыдущему. Все будет только масштабнее, ведь именно вы делаете это возможным", - отметил А. Сюмер.

По прогнозам компании, в ноябре 2025 года количество посетителей платформы превысит 9 миллионов.

"Наши анализы показывают, что показатели этого года превзойдут прошлогодние", - отметил он.

Инфлюенсеры как драйвер роста

По словам представителя Trendyol, в ноябре прошлого года один инфлюенсер в среднем увеличивал число визитов на 24%, а доход - на 37% по сравнению с октябрем. Те же, кто публиковал больше контента, добивались еще более впечатляющих результатов - роста посещаемости на 66% и доходов на 219%.

"В этом ноябре мы ожидаем еще более впечатляющих результатов", - добавил А. Сюмер.

Чтобы поддержать активность партнеров, компания предусмотрела специальные еженедельные бонусы: за периоды 4-11 ноября, 12-17 ноября, 18-24 ноября и 25 ноября - 2 декабря.

Больше, чем встреча

В завершение вечера представители Trendyol выразили благодарность всем участникам.

Так завершился вечер, где цифры превратились в эмоции, а стратегия - в диалог.