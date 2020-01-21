Трамп выступил в Давосе: Америка растет и процветает

Под моим руководством стагнирующая экономика США превратилась в "ревущий гейзер возможностей".

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на 50-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Америка растет, Америка процветает и побеждает как никогда раньше", — провозгласил Трамп.

Президент также призвал мировых лидеров объединиться, чтобы "сделать наши страны сильнее и безопаснее, нашу культуру — богаче, наш народ — свободнее, а наш мир — прекраснее".

Трамп предложил "европейским друзьям" "воспользоваться обширными запасами США и обеспечить себе истинную энергетическую безопасность". По его словам, страна стоит на пороге доступа к "практически неограниченным энергоресурсам" благодаря традиционным энергоносителям, "чистой" угольной энергетике нового поколения и атомной энергетике.

Дональд Трамп высказал благодарность за прекрасное состояние экономики "прежде всего нашим работникам, нашим гражданам и нашим семьям, мужчинам и женщинам, которые являются основой экономики".

Выступая Трамп также назвал судебное разбирательство по импичменту "обманом" и "позором".