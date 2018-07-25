Трамп: Мы потеряли 817 млрд. долларов за год в международной торговле

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Потери США в международной торговле в минувшем году составили $817 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Каждый раз, когда я слышу, что очередной слабый политик требует прекратить торговые переговоры и отменить использование пошлин для противодействия несправедливым тарифам, я удивляюсь, о чем они думают?. Неужели мы будем продолжать бездействовать и позволим, чтобы наших фермеров и нашу страну грабили? Мы потеряли $817 млрд в торговле с другими странами в прошлом году. Никакой слабости!", - написал Д.Трамп.