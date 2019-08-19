Товарооборот между Грузией и Азербайджаном превысил 600 млн долларов

В январе-июле этого года объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 600 597,6 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в предварительном отчете Национального управления статистики страны.

За отчетный период этого года доля Азербайджана в общем товарообороте соседней страны составила 8,5%. Азербайджан занял третье место в ряду самых крупных торговых партнеров Грузии после Турции и России.

В январе-июле экспорт из Грузии в Азербайджан в годовом сравнении вырос на 6%, до 266 млн 212,1 тыс. долларов. 12,7% общего экспорта Грузии пришлись на долю Азербайджана. С таким показателем Азербайджан является второй страной после России, в которую больше всего экспортируются грузинские товары.

За семь месяцев этого года Азербайджан экспортировал в Грузию товары на сумму 334 385,5 тыс. долларов, что в годовом сравнении на 1,4% меньше. В общем импорте Грузии на долю Азербайджана приходится 6,7%, таким образом, Азербайджан является четвертым самым основным партнером страны по импорту после Турции, Китая и России.

За отчетный период общий внешнеторговый оборот Грузии составил 7 млрд 065,3 млн долларов, что в годовом сравнении больше на 0,2%. Экспорт соседней страны вырос на 12,4%, до 2 млрд 102,2 млн долларов, импорт сократился на 4,7%, до 4 млрд 963,1 млн долларов.