Товарооборот между Азербайджаном и Японией увеличился на 49% в 2023 году

В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Японией увеличился на 49% по сравнению с 2022 годом и достиг 452 млн долларов США

В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Японией увеличился на 49% по сравнению с 2022 годом и достиг 452 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на официальном приеме по случаю государственного праздника Японии.

Замминистра выразил надежду на дальнейший рост товарооборота между двумя странами.

По его словам, итоги переговоров вокруг соглашения о поощрении и защите инвестиций между Азербайджаном и Японией внесут важный вклад в увеличение инвестиций.

Мамедов также отметил наличие потенциала для расширения сотрудничества между двумя странами в ненефтяном секторе и сфере услуг.

"Содействие экспорту продукции, производимой в промышленных зонах Азербайджана, на японский рынок, привлечение японских компаний к инвестиционным проектам в этих промзонах также поспособствует расширению двусторонних отношений", - сказал он.