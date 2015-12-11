​Товарооборот между Азербайджаном и Россией сократился на 30%

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ За январь-октябрь 2015 года товарооборот Азербайджана с Россией составил 2298,8 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ, это на 980,1 млн. долларов или 30% ниже аналогичного показателя за 2014 год.

По информации, за первые 10 месяцев этого года Россия экспортировала в Азербайджан товаров в объеме 1882,2 млн. долларов, что на 838,6 млн. долларов или 32% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период общий объем импорта России из Азербайджана сократился по сравнению с 2014 годом на 96,5 млн. долларов или 18,8% и составил 416,6 млн. долларов.