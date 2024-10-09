Товарооборот между Азербайджаном и Малайзией за 8 месяцев вырос в 1,6 раза

19:44 За первые восемь месяцев 2024 года объем торгового оборота с Малайзией увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Товарооборот между Азербайджаном и Малайзией в январе-августе 2024 года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на приеме по случаю Национального дня Малайзии.

Министр подчеркнул, что политические и дипломатические отношения между Азербайджаном и Малайзией находятся на очень высоком уровне:

"Азербайджан сотрудничает с Малайзией в рамках ряда международных организаций. Сильные политические связи между двумя странами создают возможности для развития экономического сотрудничества. Рост товарооборота за восемь месяцев 2024 года на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует о достаточно высокой динамике".

С.Бабаев также отметил, что число туристов, приезжающих в Азербайджан из Малайзии, растет из года в год.

"Азербайджан на высоком уровне готовится к COP29. Ожидается прибытие большой делегации из Малайзии. Это создаст новые возможности для развития сотрудничества между нашими странами", - сказал министр.