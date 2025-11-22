Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос более чем на 2%

    Бизнес
    • 22 ноября, 2025
    • 15:49
    Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос более чем на 2%

    Стоимость товарооборота между Азербайджаном и Грузией в январе-октябре этого года составила 1 млрд 093,658 млн долларов США.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную статистическую службу Грузии.

    Это на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Доля Азербайджана в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 5,3%.

    За отчетный период стоимость продукции, экспортированной из Грузии в Азербайджан, снизилась на 3,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 587,851 млн долларов США (10,1% от общего экспорта), а стоимость продукции, импортированной Грузией из Азербайджана, увеличилась на 10,2% и составила 505,808 млн долларов США (3,4% от общего импорта).

    Грузия товарооборот импорт экспорт
    Gürcüstanın Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi 2 %-dən çox artıb

    Последние новости

    16:17

    Азербайджан стал крупнейшим поставщиком грузов в Грузию по железной дороге

    Инфраструктура
    16:12

    Лидеры G20 пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 году

    Другие страны
    16:03

    В Азербайджане готовятся поправки для использования сельхозземель под проекты ВИЭ

    Энергетика
    16:02

    Лидеры G20 призвали к урегулированию конфликтов в Украине, Газе и Африке

    Другие страны
    15:49

    Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос более чем на 2%

    Бизнес
    15:38

    В Украине утвердили состав делегации для переговоров с США по мирному плану

    Другие страны
    15:38

    В Баку у пассажира автомобиля обнаружили 10 кг марихуаны

    Происшествия
    15:24

    В Нацсобрании Франции почти единогласно отклонили проект бюджета на 2026 год

    Другие страны
    15:22

    В Самухе мужчину привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными

    Происшествия
    Лента новостей