Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос более чем на 2%

Стоимость товарооборота между Азербайджаном и Грузией в январе-октябре этого года составила 1 млрд 093,658 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную статистическую службу Грузии.

Это на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Доля Азербайджана в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 5,3%.

За отчетный период стоимость продукции, экспортированной из Грузии в Азербайджан, снизилась на 3,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 587,851 млн долларов США (10,1% от общего экспорта), а стоимость продукции, импортированной Грузией из Азербайджана, увеличилась на 10,2% и составила 505,808 млн долларов США (3,4% от общего импорта).