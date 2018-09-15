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    Товарооборот Азербайджана со странами СНГ увеличился на 21%

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в годовом исчислении увеличился на 21% и за январь-август составил 2 393 452,16 тыс. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за указанный период экспорт в эти страны вырос на 13% и составил 682 850,51 тыс. долларов, импорт в Азербайджан увеличился на 24% и составил 1 710601,65 тыс. долларов.

    Отрицательное сальдо товарооборота Азербайджана со странами СНГ увеличилось на 33% - до 1 027 751,14 тыс. долларов.

    Удельный вес стран СНГ в операциях экспорта составил 5,30%, в операциях импорта – 24,92%.

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