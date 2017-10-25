Товарооборот Азербайджана со странами СНГ увеличился на 19%

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в годовом исчислении увеличился на 18,8% и за январь-сентябрь составил 2 259,005 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за указанный период экспорт в эти страны вырос на 47,79% и составил 640,166 млн долларов, импорт в Азербайджан увеличился на 10,29% и составил 1 618,839 млн долларов. Удельный вес стран СНГ в операциях экспорта составил 7,8%, в операциях импорта – 26,21%.

Отрицательное сальдо товарооборота Азербайджана со странами СНГ снизилось на 5,4% - до 978,673 млн долларов.