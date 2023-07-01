О нас

Товарооборот Азербайджана с Украиной сократился втрое

Товарооборот Азербайджана с Украиной сократился втрое В январе-мае текущего года товарооборот между Азербайджаном и Украиной составил 136 млн 431 тыс. долларов США. Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете. Согласно информации, это в 3,1 раза меньше, чем за соответствующий перио
Бизнес
1 июля 2023 г. 17:50
Товарооборот Азербайджана с Украиной сократился втрое

В январе-мае текущего года товарооборот между Азербайджаном и Украиной составил 136 млн 431 тыс. долларов США.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это в 3,1 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

За отчетный период товарооборот Азербайджана с Украиной составил 1,48% от общего товарооборота страны.

За пять месяцев из Азербайджана в Украину было экспортировано продукции на 35 млн 396 тыс. долларов (в 9 раз меньше по сравнению с прошлым годом), а из Украины в Азербайджан - на 101 млн 35 тыс. долларов (на 8,7% меньше).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan sees sharp decline in trade turnover with Ukraine 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Ukrayna ilə ticarət dövriyyəsi 3 dəfədən çox azalıb

Экслюзивные новости

Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi