Товарооборот Азербайджана с Украиной сократился втрое

В январе-мае текущего года товарооборот между Азербайджаном и Украиной составил 136 млн 431 тыс. долларов США. Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете. Согласно информации, это в 3,1 раза меньше, чем за соответствующий перио

В январе-мае текущего года товарооборот между Азербайджаном и Украиной составил 136 млн 431 тыс. долларов США.



Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.



Согласно информации, это в 3,1 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года.



За отчетный период товарооборот Азербайджана с Украиной составил 1,48% от общего товарооборота страны.



За пять месяцев из Азербайджана в Украину было экспортировано продукции на 35 млн 396 тыс. долларов (в 9 раз меньше по сравнению с прошлым годом), а из Украины в Азербайджан - на 101 млн 35 тыс. долларов (на 8,7% меньше).