Торгпред Азербайджана: В стране действуют 113 китайских компаний

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан хочет стать для китайских компаний не только транзитной страной, но и центром логистики, производства и торговли.

Как сообщает Report, об этом сказал торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглы в интервью газете Global Times.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане действуют 113 китайских компаний, включая Huawei, ZTE и China Southern Airlines.

Он отметил, что товарооборот между Китаем и Азербайджаном в 2017 году составил 1,29 млрд долларов, что является рекордным значением за всю историю торговых отношений между двумя странами:

"В настоящее время Азербайджан больше импортирует из Китая, но мы видим возможности для роста и намерены нарастить экспорт в Китай".