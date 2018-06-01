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    Торгпред Азербайджана: В стране действуют 113 китайских компаний

    Азербайджан хочет стать для китайских компаний центром логистики, производства и торговли

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан хочет стать для китайских компаний не только транзитной страной, но и центром логистики, производства и торговли.

    Как сообщает Report, об этом сказал торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглы в интервью газете Global Times.

    По его словам, в настоящее время в Азербайджане действуют 113 китайских компаний, включая Huawei, ZTE и China Southern Airlines.

    Он отметил, что товарооборот между Китаем и Азербайджаном в 2017 году составил 1,29 млрд долларов, что является рекордным значением за всю историю торговых отношений между двумя странами: 

    "В настоящее время Азербайджан больше импортирует из Китая, но мы видим возможности для роста и намерены нарастить экспорт в Китай".

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