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Торговый дом Азербайджана в Дубае принимает участие в международной выставке в Абу-Даби

Торговый дом Азербайджана в Дубае принимает участие в международной выставке в Абу-Даби Торговый дом Азербайджана в Дубае принимает участие в международной продовольственной выставке в Абу-Даби.
Бизнес
28 ноября 2023 г. 13:05
Торговый дом Азербайджана в Дубае принимает участие в международной выставке в Абу-Даби

Торговый дом Азербайджана в Дубае принимает участие в международной продовольственной выставке в Абу-Даби.

Об этом сказал Report исполнительный директор Торгового дома Азербайджана Шахмар Керимов.

По его словам, двухдневная выставка началась 27 ноября.

"Торговый дом Азербайджана представлен на выставке своим стендом. Цель участия состоит в том, чтобы наладить сотрудничество с местными компаниями, продвигать азербайджанские бренды и узнать больше о продукциях, которые пользуются большим спросом на внутреннем рынке", - сказал Керимов.

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Версия на английском языке Azerbaijan Trading House in Dubai participates in international exhibition in Abu Dhabi
Версия на азербайджанском языке Dubaydakı Azərbaycan Ticarət Evi Əbu-Dabidə beynəlxalq sərgidə iştirak edir

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