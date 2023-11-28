Торговый дом Азербайджана в Дубае принимает участие в международной выставке в Абу-Даби

Торговый дом Азербайджана в Дубае принимает участие в международной продовольственной выставке в Абу-Даби.

Торговый дом Азербайджана в Дубае принимает участие в международной продовольственной выставке в Абу-Даби.

Об этом сказал Report исполнительный директор Торгового дома Азербайджана Шахмар Керимов.

По его словам, двухдневная выставка началась 27 ноября.

"Торговый дом Азербайджана представлен на выставке своим стендом. Цель участия состоит в том, чтобы наладить сотрудничество с местными компаниями, продвигать азербайджанские бренды и узнать больше о продукциях, которые пользуются большим спросом на внутреннем рынке", - сказал Керимов.