Торговый дом Азербайджана откроется в Пекине до конца 2019 года

До конца 2019 года в Пекине откроется Торговый дом Азербайджана.

Об этом в эфире телеканала AzTV сказал министр экономики Шахин Мустафаев, передает Report.

Он отметил, что таким образом число азербайджанских торговых домов в Поднебесной достигнет пяти.

“Сегодня ведутся серьезные работы по созданию торговых домов Азербайджана в различных странах. В некоторых странах они уже функционируют. В частности, в Китае работает три торговых дома Азербайджана и в течение года 2019 планируется открыть еще два. Один из них заработает в городе Тендю, соответствующий меморандум был подписан в рамках визита Президента Ильхама Алиева в Китай. Также до конца года торговый дом Азербайджана будет создан в Пекине. Это серьезные меры, которые являются серьезной поддержкой для наших предпринимателей”, - подчеркнул Мустафаев.

Министр также рассказал о проекте завода по производству автомобильных шин, который планируется открыть совместно с китайскими партнерами на территории Сумгайытского химико-промышленного парка

“Напомню, что соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан между китайской компанией SINEC, Азербайджанской инвестиционной компанией и Сумгайытским химико-промышленным парком в рамках форума «Один пояс, один путь». Согласно проекту, годовая мощность завода составит 3 миллиона 300 тысяч шин, из них 3 миллиона для легковых и 300 тысяч для грузовых автомобилей. Понятно, что этот объем только для внутреннего рынка не рассчитывался и шины будут также экспортироваться. Завод увеличит экспортный потенциал Азербайджана", - сказал глава Минэкономики.

Отметим, что в рамках второго Международного форума сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине, компании из Китая и Азербайджана подписали документы по различным направлениям на общую сумму в 821 миллион долларов.

B частности они охватывают строительство завода по производству автомобильных шин на территории Сумгайытского химико-промышленного парка, создание тепличного комплекса площадью 300 га в Кюрдамирском районе Азербайджана, сооружение агрологистических промышленных парков в Губинском, Гейчайском и Хачмазском районах.

Кроме того, подписаны соглашения по созданию азиатско-европейского телекоммуникационного коридора в рамках программы «Azerbaijan Digital HUB», договор на транзит через территорию Азербайджана посредством Транскаспийского транспортного коридора 2,5 тыс. контейнеров, а также контракт по экспорту азербайджанских вин в Китай.