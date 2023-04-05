О нас

Вице-министр: Необходимо расширить число торговых домов Азербайджана в Казахстане

Вице-министр: Необходимо расширить число торговых домов Азербайджана в Казахстане Необходимо расширить число торговых домов Азербайджана в Казахстане
Бизнес
5 апреля 2023 г. 10:24
Вице-министр: Необходимо расширить число торговых домов Азербайджана в Казахстане

Необходимо расширить число торговых домов Азербайджана в Казахстане.

Об этом Report заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

Вице-министр подчеркнул, что торговый дом Азербайджана уже действует в Астане, также его представительство есть и в Актау.

"Я бы посоветовал расширить присутствие дома и в Алматы, так как это деловая столица Казахстана", - сказал он.

По словам Торебаева, открытие торгового дома направлено на развитие двусторонней торговли, и Казахстан поддерживает эти меры.

"Азербайджан и Казахстан - важные торговые партнеры, мы не конкурируем по большому спектру вопросов, а взаимодополняем друг друга. Однако в этом ключе объем товарооборота очень маленький и не соответствует потенциалу", - отметил вице-министр.

К.Торебаев добавил, что он сам участвовал на открытии торгового дома Азербайджана в Казахстане: "Для меня это было знаменательном событием. Я всегда радуюсь тем шагам, которые делают наши братья для сближения наших стран в сфере торговли, культуры и других аспектов".

По мнению вице-министра, торговый дом имеет большие перспективы, потому что товарооборот всегда связан с информированностью покупателя.

"Тот вакуум, который есть в Казахстане в отношении знаний об азербайджанском бизнесе, который динамично развивается, является барьером, который необходимо преодолевать", - сказал Торебаев, добавив, что накануне он встретился с представителями азербайджанских компаний и ознакомился с их разработками в сфере нефтехимии, банковского дела и др.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Qazaxıstanda Azərbaycanın ticarət evlərinin sayını artırmaq lazımdır”
Версия на английском языке Vice Minister: Necessary to expand number of Azerbaijani trade houses in Kazakhstan

Другие новости из категории

Названо число компаний с казахстанским капиталом в Азербайджане
Названо число компаний с казахстанским капиталом в Азербайджане
5 апреля 2023 г. 11:28
Азербайджан начал импортировать консервированную рыбу из еще одной страны
Азербайджан начал импортировать консервированную рыбу из еще одной страны
5 апреля 2023 г. 11:13
В Баку состоялось подписание ряда бизнес-договоров между Азербайджаном и Казахстаном
В Баку состоялось подписание ряда бизнес-договоров между Азербайджаном и Казахстаном
5 апреля 2023 г. 11:06
Торебаев: Казахстан заинтересован в развитии торгового сотрудничества с Азербайджаном
Торебаев: Казахстан заинтересован в развитии торгового сотрудничества с Азербайджаном
5 апреля 2023 г. 10:34
Планируется организация торговой миссии из Азербайджана в США
Планируется организация торговой миссии из Азербайджана в США
4 апреля 2023 г. 20:29
США инвестировали в Азербайджан более 18 млрд долларов
США инвестировали в Азербайджан более 18 млрд долларов
4 апреля 2023 г. 20:06
Азербайджан и Таджикистан подписали меморандумы о взаимопонимании
ФотоАзербайджан и Таджикистан подписали меморандумы о взаимопонимании
4 апреля 2023 г. 19:55
Помощник министра торговли США: Нужно вывести торговое сотрудничество с Азербайджаном на новый уровень
Помощник министра торговли США: Нужно вывести торговое сотрудничество с Азербайджаном на новый уровень
4 апреля 2023 г. 16:38
Азербайджан возобновил экспорт чая в Швейцарию
Азербайджан возобновил экспорт чая в Швейцарию
4 апреля 2023 г. 15:59
В Душанбе прошел азербайджано-таджикский инвестиционный форум
В Душанбе прошел азербайджано-таджикский инвестиционный форум
4 апреля 2023 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi