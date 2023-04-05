Вице-министр: Необходимо расширить число торговых домов Азербайджана в Казахстане

Необходимо расширить число торговых домов Азербайджана в Казахстане

Необходимо расширить число торговых домов Азербайджана в Казахстане.

Об этом Report заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

Вице-министр подчеркнул, что торговый дом Азербайджана уже действует в Астане, также его представительство есть и в Актау.

"Я бы посоветовал расширить присутствие дома и в Алматы, так как это деловая столица Казахстана", - сказал он.

По словам Торебаева, открытие торгового дома направлено на развитие двусторонней торговли, и Казахстан поддерживает эти меры.

"Азербайджан и Казахстан - важные торговые партнеры, мы не конкурируем по большому спектру вопросов, а взаимодополняем друг друга. Однако в этом ключе объем товарооборота очень маленький и не соответствует потенциалу", - отметил вице-министр.

К.Торебаев добавил, что он сам участвовал на открытии торгового дома Азербайджана в Казахстане: "Для меня это было знаменательном событием. Я всегда радуюсь тем шагам, которые делают наши братья для сближения наших стран в сфере торговли, культуры и других аспектов".

По мнению вице-министра, торговый дом имеет большие перспективы, потому что товарооборот всегда связан с информированностью покупателя.

"Тот вакуум, который есть в Казахстане в отношении знаний об азербайджанском бизнесе, который динамично развивается, является барьером, который необходимо преодолевать", - сказал Торебаев, добавив, что накануне он встретился с представителями азербайджанских компаний и ознакомился с их разработками в сфере нефтехимии, банковского дела и др.