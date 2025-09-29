Томмазо Ди Джованни: "Потребители должны получать полную информацию о бездымной продукции" - ИНТЕРВЬЮ

В Астане прошла международная конференция Technovation, организованная компанией Philip Morris International (PMI) и посвященная бездымным альтернативам табакокурения. Организаторы конференции уверены, что, предлагая курильщикам научно-обоснованные и менее опасные для здоровья альтернативы без горения человечество может добиться полностью бездымного будущего. Своим видением о том, что и как следует делать, чтобы курильщики либо отказывались от курения вообще, либо переходили на менее опасные альтернативы если они продолжают потреблять никотин, мы поговорили с вице-президентом по коммуникациям и взаимодействию PMI Томмазо Ди Джованни.

Томаззо, ваша компания активно продвигает идею трансформации в "бездымное будущее". Как обстоят дела в Азербайджане? Какую роль вы отводите себе в информировании азербайджанского потребителя и повышении его доверия к бездымной продукции в ближайшие 10 лет?

Скажу сразу, что Азербайджан для нас особо важен, так как, по сути, это первая страна кроме США, где 100% наших доходов поступают от бездымной продукции. Следующий шаг для нас заключается в том, чтобы убедиться в том, что все потребители, которые не бросают курить, переключаются на бездымные альтернативы.

Поэтому, как вы правильно сказали, тут главное понимание и осознание продукта. Это общая задача строить знания потребителя о бездымных альтернативах с тем, чтобы, обладая этой информацией курильщики могли отказаться от сигарет.

Как вы считаете, каким образом законодательство должно поощрять революционные инновации в табачной индустрии, одновременно заботясь о защите здоровья населения?

Прежде всего надо сказать, что законодательство, которое сегодня регулирует производство табакосодержащей продукции в разных странах, разрабатывалось много лет назад, когда современные альтернативные продукции вообще не существовало. Поэтому обновление устаревшего законодательства - это вызов номер один.

Но страны уже вводят в свое законодательство разные нормы - например, предварительное рассмотрение заявки до того, как продукт появится на рынке, а также надзор соответствующих органов после того, как этот продукт уже предложен потребителю.

Потребители должны получать полную информацию как о преимуществах, так и о рисках бездымной продукции.

Есть несколько разных решений в разных странах. Например, в некоторых из них закон позволяет давать информацию на пачке и точке продажи. Но есть и такие страны как Великобритания и Новая Зеландия, где правительство само распространяет информацию о преимуществах и рисках никотиносодержащей продукции и поощряет переход к этим продуктам среди тех, кто не бросает курить. Есть и США, где информация может распространяться через соцсети.

Второй пункт – это доступность никотиносодержащих альтернатив с тем, чтобы компании инвестировали в их производство, а налоговая сфера позволяла продавать эти продукты по доступной для потребителя цене, тем самым показывая, что они лучшая альтернатива.

Пункт номер три это - доступность продукции в точках продаж, там, где курильщик может его увидеть и приобрести.

И, последнее – это законодательные меры по предотвращению попадания этих продуктов в руки несовершеннолетних или лиц, которые не курят.

Новая Зеландия это один из лучших примеров того, как это может работать. У них есть план того, как государство может стать бездымным к 2030 году.

Сегодня ваша продукция лидирует в мире среди бездымных брендов. Что стоит за этим успехом?

IQOS действительно ведущий бренд. В своей категории он занимает 70% рынка нагреваемого табака. Он уже обошел Marlboro по стоимости бренда и за десять лет достиг уровня прибыльности сопоставимый с такими компаниями, как Tesla и другие.

Два фактора которые обеспечивают успех – это обещание улучшения условий для курильщиков, постоянные инвестиции в качество и инновационные решения как для устройства, так и для табачных изделий, которые используются вместе с ним.

IQOS является первым продуктом в своей категории и поэтому у него есть преимущество первопроходца - мы первые видели, что работает, а что нет и быстро реагировали на нехватки. Поэтому сегодня мы удерживаем лидирующие позиции в этом сегменте.

Сегодняшний потребитель ждет от производителя стремительные инновации. Производители автомобилей, телефонов едва успевают за спросом, меняя дизайн и возможности своей продукции. Каковы ожидания от бездымной продукции? Насколько вы оправдываете эти ожидания?

В первую очередь, мы знаем, что от нас хотят потребители, которые нам хорошо знакомы. Главное, что они хотят - это снизить риски для их здоровья.

Второе это то, что мы узнали в Японии. Для людей очень важны гигиенические аспекты использования продукта - отсутствие запаха, пепла. Японская культура требует, чтобы ты не создавал неудобства окружению. И наша продукция IQOS прекрасно вписалась в эту культуру.

Третье это качество электроники, материала, качество сборки, ну и конечно безупречный дизайн вызывает симпатии у потребителей. И за это его любят.

Вы рассказали о том, как ваша компания меняет себя, свое производство и потребителей для перехода на бездымное курение. Каким вы видите роль государства и гражданского общества в этой трансформации?

Они могут сделать очень многое. Самое главное они могут обеспечить постоянное информирование на доступном языке - лучшее, что человек может сделать, это бросить курить. Если он этого не делает, то лучше переключиться на более безопасную альтернативу. Это должно быть недвусмысленно и должно исходить от медиа, гражданского общества и другие каналы общественного информирования.

Второе, это создать условия, чтобы такие компании, как наша, постоянно инвестировали в производство и продвижение инновационных продуктов, которые являются лучшим выбором для курильщиков, которые продолжают курить.

Прошло немногим более года, как вы предложили технологию нагреваемого табака азербайджанскому потребителю. Каким вы видите перспективу бездымного бизнеса в Азербайджане? Насколько охотно люди переходят на менее вредную альтернативу?

В Азербайджане относительно недавняя история IQOS, и мы видим, что очень высок уровень его восприятия. Мы ожидаем, что правительственные структуры, академические организации и медиа больше будут говорить о преимуществах перехода на бездымные продукты, помогая тем самым азербайджанским курильщикам, если они и не бросают курить, то перейти на лучшие альтернативы.