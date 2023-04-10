Токаев: Казахстан и Азербайджан могут довести объем товарооборота до 1 млрд долларов

Казахстан и Азербайджан имеют серьезный потенциал для наращивания объема товарооборота до 1 млрд долларов.

Казахстан и Азербайджан имеют серьезный потенциал для наращивания объема товарооборота до 1 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Товарооборот вырос на 40% и достиг полумиллиарда долларов. Думаю, что это весомый результат. Уверен, по мере полноценного раскрытия нашего экономического потенциала мы сможем довести этот показатель до 1 миллиарда долларов. Для этого у нас имеются серьезные резервы в таких сферах, как энергетика, транспорт, логистика, IT, сельское хозяйство, промышленность и другие", – констатировал Токаев.