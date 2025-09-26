Тест на зрелость экономики Азербайджана - АНАЛИТИКА

Азербайджан на протяжении десятилетий ассоциировался прежде всего с добычей и экспортом нефти и газа, что во многом определяло его экономическую модель и международное позиционирование. Но меняющаяся реальность глобальной экономики, энергетический переход и конкуренция за новые источники капитала направляют страну в ином русле. На этом фоне первый Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2025), прошедший в Баку, оказался не просто витриной проектов, а демонстрацией новой экономической философии страны. Форум показал: Азербайджан выходит к инвесторам уже не только с нефтью и газом, но и с многоотраслевым набором возможностей - от возобновляемой энергетики и транспорта до сельского хозяйства, туризма и цифровой экономики. Иными словами, речь идет не о простом поиске капитала, а о приглашении к долгосрочному и устойчивому партнерству.

Таким образом, Азербайджан сделал то, что редко удается странам - экспортерам сырья: превратил инвестиционный форум в площадку для разговоров не только о нефти, но и о том, как выстраивается экономика за ее пределами.

Два дня Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума показали, как меняется архитектура экономики - от мегапроектов в возобновляемой энергетике до попытки встроить страну в новые торговые и цифровые цепочки.

AIIF в разрезе

Форум AIIF 2025 показал, что Азербайджан готов предъявить инвесторам широкий спектр направлений для вложений. Темы звучали настолько широко - от зеленой энергетики до креативных индустрий, - что на их перечисление не хватит и одной статьи. Поэтому ограничимся самыми яркими примерами, где видна новая логика роста.

Нефтегазовый сектор. Министр энергетики Парвиз Шахбазов напомнил, что по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан уже поставлено 540 млн тонн нефти. Но главное - речь шла о том, что углеводороды становятся "залогом" для финансирования перехода. SOCAR параллельно заявила о планах освоения офшорной ветроэнергетики и даже геотермальной энергетики.

Теме зеленой энергетики в последнее время уделяется очень много внимания. Здесь выступили Masdar, ACWA Power, BP. "Ресурсный потенциал Азербайджана в области возобновляемой энергетики значительно превышает внутренние потребности", - отметил глава ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен. К 2030 году доля ВИЭ должна достичь 38% всего энергобаланса.

Транспорт и логистика. Всемирный банк прогнозирует: к 2040 году торговля через Средний коридор вырастет на 150%. Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев анонсировал новый грузовой аэропорт в Свободной экономической зоне Алят к 2027 году. Это усиливает позицию Азербайджана как ключевого транзитного узла.

Сельское хозяйство перестает быть традиционным сектором и становится точкой для создания кластеров с высокой добавленной стоимостью. Министр Меджнун Мамедов подчеркнул, что в этом году экспорт фруктов вырос более чем на 40%. При этом агросектор продолжает довольствоваться различными налоговыми льготами, беспошлинным ввозом техники и стимулами для экспорта.

Карабах и Восточный Зангезур - уникальный "чистый лист" для девелопмента. "Уже подготовлены генеральные планы 12 городов региона, построены три аэропорта и более 4 000 км дорог", - сообщил глава Государственного комитета по градостроительству Анар Гулиев. Здесь создаются зеленые энергетические зоны и промышленные парки, что превращает регион в лабораторию новой урбанизации.

Индустриальные проекты превращаются в долгосрочные источники роста. Это шаг к созданию более сложной экономики, где ценность формируется не только в момент строительства, но и в сервисах, экспорте и интеграции в глобальные цепочки.

Туризм и здравоохранение дополняют картину. Проект Sea Breeze с международными сетями IHG, Radisson и Accor выводит страну на карту мирового wellness- и медицинского туризма.

Азербайджан после нефти: новая рамка дискуссии

Обычно нефтяные державы уходят в риторику диверсификации, но не в конкретику. В Баку же речь пошла о сельском хозяйстве, транспортных проектах, зеленых коридорах и дата-центрах, были подписаны соглашения на сумму более 10 млрд долларов США, 7 млрд долларов из которых – это контракты в ненефтегазовом секторе. Эта сумма превышает обычно привлекаемый за год объем прямых иностранный инвестиций. Форум дал понять: нефть для Азербайджана теперь скорее страховка, чем стратегия. Настоящая ставка сделана на новые индустрии и векторы роста.

Институциональный взгляд здесь однозначен: Азербайджан пытается зацементировать три "опоры доверия" - макроустойчивость, инфраструктурную связность и предсказуемость правил игры. Да, риски остаются - от глобальных цепочек поставок до конкуренции за капитал в регионе - и никто этого не скрывает. Однако, Баку говорит с инвесторами на их языке, отходя от абстрактных намерений в сторону конкретных цифр, условий, обязательств, roadshow проектов, государственно-частного партнерства (PPA) для "зеленой энергии", off-take соглашений, институциональных KPI для госпредприятий и так далее.

"Одна из отличительных особенностей заключается в том, что наша страна не только приглашает местных или иностранных инвесторов создавать бизнес в Азербайджане, но и готова к разделению рисков", - Микаил Джаббаров, министр экономики Азербайджана И это очень сильно бросается в глаза и делает форум переломным: Азербайджан перестал выглядеть как рынок для "быстрых" инвестиций. Он предъявил себя как новый центр долгосрочного капитала, где сырьевые доходы служат залогом для диверсификации, а риски разделены между государством и глобальными институтами. Здесь решающую роль играет сочетание макроэкономической устойчивости и структурных сдвигов в самой экономике. Опоры доверия: макроустойчивость и институции За последние семь лет Азербайджан совершил рывок по отдельным параметрам Индекса глобальной привлекательности (Global Attractiveness Index 2025), разработанном стратегическим партнером форума – центром The European House - Ambrosetti. По субиндексу динамичности страна улучшила позиции на 110 пунктов, по устойчивости - на 18 пунктов, а по готовности к будущему - на 13. Сегодня по этим трем показателям Азербайджан занимает первое место среди стран Центральной Азии и Кавказа. Для инвесторов сухая суть такова: страна ускорилась именно там, где рост обычно напрямую связан с доходностью проектов и устойчивостью к внешним шокам. Политическая стабильность, устойчивая макросреда, низкий госдолг на уровне 20% ВВП и активы Государственного нефтяного фонда объемом свыше $60 млрд смело могут предоставить Азербайджану возможность снизить премию за страновые риски (Country Risk Premium) и создают пространство для длинных инвестиций. Это позволяет рассматривать не только разовые строительные контракты, но и проекты, которые формируют экосистему дохода на десятилетия вперед. Инфраструктура как катализатор экосистемных доходов Инвесторы чаще предпочитают проекты, которые приносят ценность не только в момент сдачи, но и в долгосрочной эксплуатации - от сервисов и обслуживания до интеграции в международные рынки. Если EPC-проект (Engineering–Procurement–Construction) дает ограниченную доходность, завязанную на фиксированный контракт и жесткие сроки, то модели, назовем их условно "сборка – сервис – интеграция", открывают несколько дополнительных уровней прибыли. Во-первых, они предполагают локализацию производства компонентов и оборудования, что создает эффект занятости и налоговую базу. Во-вторых, сервисная составляющая формирует стабильные денежные потоки после запуска объекта - будь то обслуживание энергетических станций, IT-инфраструктуры или агроперерабатывающих комплексов. В-третьих, интеграция дает доступ к международным цепочкам добавленной стоимости - от экспорта металлов и стекла до участия в региональных логистических коридорах. В отличие от традиционных EPC-контрактов, где проект сдается "под ключ", доходность таких проектов значительно выше и носит мультипликативный эффект. Рост благосостояния населения усиливает этот эффект. С 2000 года валовый национальный доход на душу увеличился почти в семь раз - в отличие от мирового среднего показателя в 2,8 раза. Такой рост создает базу спроса на жилье, медицину, туризм, цифровые сервисы - именно те сегменты, где бизнес-модель строится на повторяемых платежах, а не на одноразовой сдаче объекта. Сигналом для инвесторов становится и усложнение структуры экспорта. Да, нефть и газ остаются доминирующими, но в последние годы именно несырьевые товары и high-tech демонстрируют наибольшую динамику. Это значит, что у проектов в сфере интеграции и сервисов выше вероятность встроиться в глобальные цепочки добавленной стоимости, а значит - и более высокая потенциальная доходность. "Средний коридор быстро превращается в ключевую мультимодальную торговую артерию, соединяющую Восточную Азию с Европой. По нашим оценкам, к 2040 году торговля в экономиках коридора вырастет на 150%", - Роланд Прайс, региональный директор Всемирного банка Это означает, что новые инфраструктурные коридоры изменят также экономическую карту Азербайджана. Средний коридор, Черноморский "зеленый кабель", Свободная экономическая зона Алят - все это формирует основу для сервисных бизнес-моделей: логистики, e-commerce, дата-центров, агропереработки. Для инвестора это важный маркер, говорящий, что инфраструктура перестает быть лишь строительной задачей и становится катализатором экосистемных доходов. Дополняет картину институциональный слой. Налоговые и таможенные льготы для резидентов промышленных зон, различные стимулирующие меры для бизнеса, совместные фонды с международными институтами, участие экспортных агентств и исламских финансовых организаций снижают стоимость капитала и распределяют риски. В итоге выигрывают именно проекты с долгой жизнью - от водных PPP до урбанистических девелопментов и индустриальных парков. В совокупности эти факторы формируют у инвестора ясное ощущение: Азербайджан перестал быть рынком одноразовых EPC-сделок. Он превращается в пространство, где ценность создается не только в момент строительства, но и в годы эксплуатации, сервисного обслуживания, интеграции в глобальные рынки. Именно поэтому мультипликаторы у таких проектов здесь будут расти быстрее, чем в привычной сырьевой логике. Ярким примером тому служат подписанные в рамках форума контракты. Например, подписание с компанией ACWA Power соглашения о строительстве завода по опреснению морской воды стоимостью более $400 млн. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Здесь важен не только EPC-этап строительства, но и долгосрочные сервисные контракты на эксплуатацию и продажу воды. Проект встроен в систему водной безопасности, что означает стабильный спрос и регулярные денежные потоки. Или другой контракт с Modon Holding по реализации проекта "City within a City" ($5 млрд) вокруг озера Беюкшор. Проект предусматривает создание целой экосистемы вокруг озера: жилье, сервисы, коммерческие объекты. Здесь повторяемая прибыль формируется за счет аренды, управления недвижимостью, услуг и других инструментов. Такой проект - это именно "портфельный подход" с долгой жизнью. Причина в том, что экономика постепенно смещается от сырьевой модели к более сложной - где ценность создается не только на этапе строительства или добычи, но и в цепочке последующих операций. Именно поэтому в Азербайджане будущие мультипликаторы будут формироваться не вокруг одноразовых строительных контрактов, а вокруг отраслей, где есть повторяемость дохода и встроенность в глобальные рынки. Приглашение сыграть "в долгую" "Азербайджан - лучшая страна для инвестиций. Здесь стратегическое положение, предсказуемая экономическая политика и богатая ресурсная база создают уникальные условия для бизнеса и долгосрочного партнерства", - Исмаил Эршахин, исполнительный директор Всемирной ассоциации агентств по продвижению инвестиций (WAIPA)

В итоге AIIF-2025 стал не столько витриной проектов, сколько демонстрацией зрелости страны. Азербайджан показал, что может использовать нефтяные доходы как залог, а не как судьбу, и предложил инвесторам портфельную стратегию, где риски разделены, а возможности масштабируются.

Для международных финансовых институтов это язык цифр, контрактов и обязательств, а не риторики. Для частного капитала - приглашение играть в долгую, где нефть остается страховкой, а главные истории роста уже происходят за ее пределами.

Азад Гасанли, аналитик