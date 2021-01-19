Tesla представила электромобиль для китайского рынка

Американский автопроизводитель Tesla 18 января представил свой второй электромобиль, сделанный исключительно для китайского рынка. Собираться он будет тут же, на заводе в Шанхае.
Как передает Report, об этом сообщила калифорнийская компания в соцсети Twitter.
«Поставки Model Y в Китай официально начались», — отмечает компания
Model Y — это второй после Model 3 электромобиль Tesla, имеющий эксклюзивную версию для китайского рынка. Обе модели собираются на заводе Tesla Gigafactory стоимостью 2 млрд доллара США, который открылся в Шанхае два года назад.
Телеканал CNBC сообщает, что Китай имеет решающее значение для планов роста Tesla, поскольку это крупнейший в мире рынок электромобилей. Калифорнийская компания планирует увеличить объем продаж своих электромобилей с 500 тыс. в 2020 году до 20 млн ежегодно в течение следующего десятилетия.
Отметим, что по итогам 2020 года Tesla сдала свои позиции в Европе. Ее «народная» Model 3 заняла лишь четвертое место среди наиболее продаваемых электромобилей (EV) на континенте. Лидером европейских продаж стал электромобиль Renault Zoe, за ним следует Volkswagen ID.3. Hyundai Kona была третьей. Tesla Model S и Model X не входят в топ-20 рейтинга европейских продаж.
Аналитики консалтинга Wedbush Дэниел Айвс и Стрекер Бэкке спрогнозировали, что к 2022 году более 40% общих продаж Tesla придется на Китай.