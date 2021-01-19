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Tesla представила электромобиль для китайского рынка

Tesla представила электромобиль для китайского рынка Ожидается, что к 2022 году более 40% общих продаж Tesla придется на Китай
Бизнес
19 января 2021 г. 17:40
Tesla представила электромобиль для китайского рынка

Американский автопроизводитель Tesla 18 января представил свой второй электромобиль, сделанный исключительно для китайского рынка. Собираться он будет тут же, на заводе в Шанхае.

Как передает Report, об этом сообщила калифорнийская компания в соцсети Twitter.

«Поставки Model Y в Китай официально начались», — отмечает компания

Model Y — это второй после Model 3 электромобиль Tesla, имеющий эксклюзивную версию для китайского рынка. Обе модели собираются на заводе Tesla Gigafactory стоимостью 2 млрд доллара США, который открылся в Шанхае два года назад.

Телеканал CNBC сообщает, что Китай имеет решающее значение для планов роста Tesla, поскольку это крупнейший в мире рынок электромобилей. Калифорнийская компания планирует увеличить объем продаж своих электромобилей с 500 тыс. в 2020 году до 20 млн ежегодно в течение следующего десятилетия.

Отметим, что по итогам 2020 года Tesla сдала свои позиции в Европе. Ее «народная» Model 3 заняла лишь четвертое место среди наиболее продаваемых электромобилей (EV) на континенте. Лидером европейских продаж стал электромобиль Renault Zoe, за ним следует Volkswagen ID.3. Hyundai Kona была третьей. Tesla Model S и Model X не входят в топ-20 рейтинга европейских продаж.

Аналитики консалтинга Wedbush Дэниел Айвс и Стрекер Бэкке спрогнозировали, что к 2022 году более 40% общих продаж Tesla придется на Китай.

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Версия на азербайджанском языке “Tesla” Çin üçün daha bir elektromobilini təqdim etdi

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