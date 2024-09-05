Tesla хочет вывести "автопилот" на рынки Китая и Европы в 2025 году

Американская компания Tesla планирует в случае одобрения со стороны регуляторов вывести систему помощи водителю Full-Self Driving (FSD, "автопилот") на рынки Китая и Европы в следующем году.

Американская компания Tesla планирует в случае одобрения со стороны регуляторов вывести систему помощи водителю Full-Self Driving (FSD, "автопилот") на рынки Китая и Европы в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет MarketWatch.

В июле глава компании Илон Маск говорил, что одобрение FSD с контролем со стороны водителя (Supervised) в Европе, КНР и других странах ожидается до конца текущего года.

Сейчас система доступна в США и Канаде. По словам Маска, Tesla также обсуждала ее лицензирование с другими автопроизводителями.

Вопреки своему названию, FSD не делает машины автономными и требует постоянного контроля.

Зарубежные рынки обеспечили Tesla около половины выручки в первом полугодии, в том числе на Китай пришлось 20%.

Акции компании дорожают на 2,4% в ходе предварительных торгов в четверг.