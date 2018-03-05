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    Telia продала долю в Azercell за 222 млн евро

    Покупателем стала AzInTelecom

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Шведская компания Telia продала свою долю в Azercell Telecom.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, речь идет о 51,3%-ной доле участия в мобильном операторе.

    Эта доля продана за 222 млн евро (273,5 млн долларов) ООО AzInTelecom при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

    Таким образом, телекоммуникационный гигант Telia покинул азербайджанский рынок. Следует отметить, что аналогичное решение ранее было принято в Непале, Таджикистане и Грузии. В настоящее время компания действует в Узбекистане, Казахстане и Молдове.

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