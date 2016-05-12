​Тарифный совет до конца июня завершит оценку всех лекарственных препаратов

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане зарегистрировано более 10 тыс. наименований лекарственных препаратов, и до сегодняшнего дня Тарифный совет утвердил цены на 7 075 из них. Об этом Report сообщили в Совете.

Цены на 5 741 наименований лекарственных препаратов уже вступили в силу и на данный момент они реализуются в аптеках по утвержденным ценам. Цены на остальные 1 334 наименований вступят в силу с 1 июня. Процесс урегулирования стоимости оставшихся зарегистрированных препаратов будет завершен к концу июня.

Перечень лекарств с утвержденными ценами размещен на официальном сайте Тарифного совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства", опубликован в ряде СМИ. Он обновляется по мере утверждения новых цен.

Тарифный совет заявляет, что данные лекарства должны продаваться во всех аптеках страны по утвержденным ценам.

В случае выявления фактов продажи данных лекарств по завышенным ценам, потребителям рекомендуется обратиться в телефонный справочный центр 195-2 министерства экономики или же в Госслужбу по антимонопольной политике и защите прав потребителей по телефонам 498-15-01 и 498-15-04.